Suhte- ja abielunõuanded naistele läbi ajaloo

Ajaloos oodati naistelt esinduslikku välimust miliganes abikaasa läheduses oli. See oli naiste kohustus, et mehel oleks oma naist hea vaadata. Kaunis kleit, lindi värv, soeng... kõik oli valitud ekstra mehe eelistuste järgi.

Tänapäeval on normaalne, et kummalgi on oma sõbrad ning on ühised sõbrad. Vanasti ei peetud sellist asja aga kiiduväärseks. Naiste elu pidi keerlema ümber mehe. Kreeka ja Rooma filosoof Plutarch andis abielunõu naistele: «Naine ei peaks endale sõpru leidma, vaid nautima mehe sõprade seltskonda.»