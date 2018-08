Natuke trenni ei tähenda, et inimene peaks olema ülearu fit, ülearu peenike või hullupööra lihases. Oluline on olla lihtsalt kodus oma kehas ja võtta vähest riietust vabalt. FOTO: Postimees

Treenimine on möödapääsmatu

Selle väitega laseksin justkui õhku kogu selle loomulikkust ülistava kontseptsiooni, mis sätestab, et iga keha on ilus. Kuid asi pole selles, et pead tingimata vormis olema ja vähest rasva sisaldama. Treenitud inimese kuju võib olla seinast seina, tõsiselt. Liikumist pole vaja sale olemiseks, vaid selleks, et iseennast oma kehas kodus tunda. Keha, millega sa ei tegele, tundub kui võõras vorm, mida on raske tunnetada ja nautida. Trenni on vaja eeskätt hea tervise ja sisetunde pärast. Vahet ei ole, kas rebid kuus korda nädalas kangi või käid korra nädalas väikesel jalutuskäigul. Peaasi, et liigud.

Instagramis elavad nukud, tõelised naised kõnnivad eleganste sundimatusega mööda suvist rannariba. Vilista standarditele - tavaelus need ei kehti! FOTO: Madis Sinivee

Instagram on saatanast

On lugematul hulgal uuringuid, mis kinnitavad selgeid seoseid madala enesehinnangu ja aktiivse sotsiaalmeedia tarbimise vahel. Kurja juureks on just need «inspireerivad kaunitarid», kellest kubiseb terve Instagram ja kelle moodi pea ükski naine päriselus ei ole. Kui sa vaatad ebaloomulikku ilu piisavalt kaua, nihutab see inimese kriitikameele skaalat ja ta ei suuda enam uskuda, et ka tema looduslik kapital on täiesti piisav, et alasti ilus olla. Siis tundubki alati midagi puudu, üle ja lootusetult kole.

Aga pea hoogu. Esiteks on enamik neist fotodest töödeldud. Tänapäevaste äppidega on imelihtne talje poole peenemaks teha, kõhulihased peale kleepida, kurve kasvatada, kortsud siledaks triikida, varjud hajutada, värve ja helke lisada – paar klikki ja matsakast mammist saabki madonna.

Ideaalsust loovate äppide kuritarvitamine on veel omakorda meeletu stressiallikas. Niipea kui annad saatanale sõrme ja hakkad oma avalikku mina meeldimiste nimel paremaks putitama, kahaneb enesekindlus sinu tegelikus kehas. Pole harvad juhud, kui instakaunitari pole reaalses maailmas võimalik ära tunda. Nii on see tegelikult aus mäng: kannatab naine, kes kõrvaltvaataja positsioonis end alaväärsena tunneb, ja kannatab ka täiuseihaleja ise. Mida suuremaks kasvab lõhe loomuliku ja lihvitud ilu vahel, seda suurem on valede koorem ning võimatum tunda end hästi just sellisena, nagu oled, alasti ja ilustamata.

Seega vaata instat nagu lõbusat koomiksit, mitte elu. Mina näiteks ei töötle kunagi ühtegi pilti, mida oma Instagramis jagan – hetk ja inimene selles on just nii ebatäiuslik, nagu kaadrisse jäi. Enesetunne on palju parem, sest elu toimub ikkagi reaalses maailmas, mitte kusagil illusioonidest ülaküllastunud ekraanil. Peamine, mis sind alasti ilusaks muudab, on lihtsalt usk, et sa tõesti oled ilus. Ilustamata.