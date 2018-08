Aastased kaksikud lõpetasid purjus herilaste tõttu haiglas

34-aastane Linconshire’ist pärit Amanda oli oma aastaste kaksikute Romy ja Lucaga pargis. «Me olime seal paar nädalat tagasi ja kõik oli korras,» räägib ema. «Nii mõtlesime me taas sinna minna. Poole tunni pärast olime me EMOs.»

Luca sai nõelata ülahuulde, kui sõi juustukuubikuid, Romy sai torke alahuulde süües singivõileiba. «Lapsi esialgu nende ümber lendavad herilased ei häirinud, kuigi me ajasime neid minema,» lisab ema väljaandele Metro. «Aga nad jälitasid meid ka siis, kui me mujale liikusime.»

Suurbritannia eksperdid on aga juba väljastanud hoiatuse, et praegusel ajal toituvad herilased peaasjalikult suhkrust ning oma suhkruotsingutel jäävad sageli fermenteeritud puuviljadest purju, mis teeb nad veel eriti ärrituvaks ja tigedaks. Herilaste elutsükkel on hetkel jõudnud faasi, kus nad ei saa enam loota emaherilasele ja vastsetele, kes varem neid suhkruga varustasid, mis tõukabki neid leidma suhkrut kõikjalt, kust võimalik.

Briti putukatõrjujad on hädas, kuna herilaste hooaeg algas kuus nädalat tavapärasest varem. Ametivõimud tuletavad meelde, et herilaste lähedal ei tasu kätega vehkida, vaid tasuks jääda rahulikuks ning eemalduda. Kanna väljas olles jalatseid ning putukatõrjevahendit, vältida tasub ka tugevalõhnalisi parfüüme, deodorante ja seepe. Ka tasub olla mõistlik kõrge suhkrusisaldusega toidujäätmete prügisse panemisel – just see tõmbab herilasi ligi.