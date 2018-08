Ekspert selgitab: kuidas lapsele kooliks telefoni valides mitte orki lennata

Iseenesest on kukkumise ja katkiminemise ohu tõttu võimalik kaaluda ka kõnefunktsiooniga nutikella, mis püsib lapsel kogu aeg käe ümber nagu tavaline kell ja ei saa mänguhoos maha kukkuda ega kuhugi kogemata ununeda. Nutikella miinuspooleks võrreldes nutitelefoniga on paraku kõrgem hind ja väiksem funktsioonide hulk, aga kui kodus on olemas ka nutitahvel, võib olla nutikell isegi nutikam valik kui uus telefon.

Müügistatistika kohaselt on koolilaste viimase aja lemmiktelefonideks kujunenud hinnalt taskukohased, kuid paljude funktsioonidega Samsungi J-seeria, Apple iPhone SE ja Sony Xperia, hitihoiatusena võib tuua Nokia, mis hakkab taas konkurentidele kannale astuma.

Telefoni kaitsmine

Nutitelefoni peamine miinus nö vana kooli telefonide ees, on selle haavatavus. Enamik telefonidest pole põrutuskindlad ja vaid üksikud (enamasti kallimad) mudelid on veekindlad. Kõige õrnem on telefoni ekraan, mis ilma täiendava lisakaitseta puruneb kukkudes kergesti ja selle asendamine on reeglina kulukas. Arvestades seadme väiksust ja kõrget hinda, on telefonid ahvatlevad ka pikanäpumeestele.

Koos telefoniga on soovitatav kohe soetada nii turvaklaas kui turvaümbris. Esimese roll on kaitsta telefoni ekraani. See kleebitakse originaalklaasi peale ja sisuliselt jääb see silmale märkamatuks. Kui telefon peaks kukkuma, tekib tõenäoliselt «ämblikuvõrk» vaid turvaklaasile, mille saab välja vahetada. Päris sajaprotsendilist kaitset lisaklaas siiski ei anna, mistõttu võiks lisaks sellele võtta kasutusele ka kaitsva ümbrise.

Kui lapsed valivad turvaümbrist enamasti vaid välimuse järgi, siis lapsevanema roll võiks olla kontrollida kvaliteeti, sest kaugeltki kõik ümbrised ei kaitse telefoni ühtviisi. Ümbris ja klaas pole olulised vaid kukkumise seisukohast – telefoni võivad triibuliseks kraapida ka näiteks samas kotis olevad koduvõtmed või mündid.

Lisaks füüsilisele õrnusele on nutitelefon haavatav ka juhul, kui seda pole paroolidega kaitstud. Kohe telefoni esimesel seadistamisel tuleb last juhendada, et parool, olgu siis muster või number, peab olema kasutusel. Enda mugavuse huvides võiks jääda alternatiiviks ka sõrmejälg, kui selline funktsioon on telefonil olemas.

Parool ei kaitse küll telefoni professionaalse varga eest, küll aga hoiab siiski sisu juhusliku leidja või algaja pikanäpumehe eest varjul. Lisaks tuleks seadistada find my phone-tüüpi rakendus (neid on erinevaid), mis võimaldab kaotsiläinud telefoni üles leida. Samuti on mõistlik rakendus, mis võimaldab telefoni varguse või kaotsimineku korral selle sisu ära kustutada. Laste telefonides pole küll töiselt konfidentsiaalset infot, aga ka isiklike piltide, kontaktide ja muu info lekkimine võõrastesse kätesse on enamikule inimestest ebameeldiv.

Kui lapsele soetatakse hinnaline telefon, siis võiks mõelda ka kindlustusele. Telefoni saab kindlustada nii eraldi kui ka koduse vara osana, aga kindlustuspakkujate tingimused on väga erinevad, seega tasub ka väikses kirjas tekst põhjalikult läbi lugeda.

Reeglid paika