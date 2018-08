Põhjusi, miks su juuksed välja langevad

Kas töö on viimane koht, millele mõelda tahad või läksid hiljuti kallimast lahku? Ehk olid alles haige ning keha on veel nõrk? Kõik need võivad mõjutada ka sinu juuste tervist. Halb uudis on, et sellest paranemine võib võtta paarist nädalast paari kuuni. Oleneb sellest, kui kiirelt suudad stressi seljatada. Hea uudis on see, et juuste väljalangemine lõppeb ise, kui stressirikas periood on läbi.