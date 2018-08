SÕBRANNA SÜNNITUSTOAS ehk Miks mind kalli inimese piinad naeratama panid

Rõvedad detailid... ei ole rõvedad

Kuna ma olin ise kõik selle läbi elanud, teadsin ma – ka tuhude lugemise rakenduse abil – et valud saavad läbi. «Kohe on kõik, ma luban!» hüüdsin ma mantrana valude ajal. Ja ma teadsin, et valud on kasulikud – asi, mis läheb ise sünnitades väga kiirelt meelest. Tuhu tähendab, et emakakael laieneb. See tähendab, et keha valmistub, sätib valmis sünnituskanaleid selleks, et beebi välja mahuks. Seega oli mu hääles vankumatu veendumus, et see kõik on hea ja positiivne ning hiljem Heidi tõdes, et see oli tema jaoks üks olulisemaid asju, mille külge piinade ajal klammerduda. Ise valusse uppudes läheb väga kiirelt reaalsus vildakaks, sa unustad ratsionaalsuse, sa usud kogu oma olemusega, et see ei lõppe mitte kunagi. Nii et selleks olingi ma seal: julgustamas, kinnitamas, toetamas.

Muidugi oli ka füüsiline tugi asendamatu. Seljamassaaž ja kuumakott, aga ka abi siis, kui oli vaja asendit vahetada, juua ulatada või kõndida – kellelegi oli ju vaja toetuda. Hiljem arutasime mitmeid kordi, et mis meil küll arus oli, kaaludes, et ehk ma ikka ei lähe ja küll Heidi hakkama saab. Ma ei kahtle, et ta ei oleks hakkama saanud, aga üksinda sünnitada oleks ikka psühholoogiliselt väga raske.

On mitmeid mehi, kes kinnitavad, et ei suuda ettegi kujutada end sünnitustoas. «Kuidas ma oma naist pärast sama pilguga vaatan!» kurdavad nad. «Kõik see alumine ju muutub rõvedaks,» teatavad teised. Sellele tahaks ma ausalt öeldes sülitada. Jah, see ei ole lihtne, jah, oma armastatut piinlemas näha pole ehk kerge, aga kui sa päriselt tead, mis toimub, siis on see tõepoolest maailma kõige ilusam ja võimsam kogemus.

Minu jaoks oli ääretult jõustav taas veenduda selles, kui imeline on naise keha. See on pöörane, milleks me oleme loodud ja millega hakkama saame! Pöörane, fantastiline ja maailma muutev. Ja kui sa pole valmis sel ajal naisele toeks olema, siis... ehk pole sa ka isaduseks valmis?

Finale grandiosa

Heidi oli täiesti mustersünnitaja. Erinevad sünnitusfaasid läbis ta vaat et õpikunäitel. Üleminekufaas saabus peaaegu täpselt sel ajal, kui olin ennustanud – tegemist on nimelt selle viimase lõpuspurdiga enne päris lõppu, kui emakakael avaneb kaheksalt sentimeetrilt kümnele. See on aeg, kui kaob viimanegi side reaalsusega, tuleb valmis olla, et sünnitaja ei ole eriti kontaktivõimeline ning keskendub vaid ühest valust järgmisele, sisuliselt lihtsalt vaid püüdes ellu jääda. See on kõige rõvedam periood, aga plussina on see ka ülejäänud sünnitusega võrreldes kõige lühem periood.

Aga Heidi oli imeline. Mina sel ajal loomastusin, tema tõmbus pigem rohkem endasse (kujundlikult siiski), vahepeal küll teatades, et talle aitab ja nüüd on kõik. Mul oli raske naeru tagasi hoida, kuna lõpp oli juba silme ees ja ma teadsin vankumatu kindlusega, et see saab kohe läbi. Naerma ma siiski ei hakanud, sest oluline oli ju siiski muu – see viimane tunnike veel teda veenda, et tõesti on kohe kõik.

Lõpuks saabus naksakas ämmaemand, kes viskas paar nalja, kääris käised üles, tõmbas kindad kätte ja teatas: «Nüüd teeme ära!»

Kolme-nelja pressiga oligi kõik, ilmavalgust nägi üks nääpsuke konnapojake, imeline pisipiiga. Olin kindel, et purskun nutma, selle asemel jooksid vaid üle põskede (ja naeratuse) pisarad. Praegugi sellele hetkele tagasi mõeldes tulevad üle kere külmavärinad ja kõlan katkise plaadina, aga see oli IMELINE.

Istusin pisipiigaga veel mõnda aega, kui Heidit korda seati, titte oli vaja ka soojendada, nii et seal me siis olime – mina teda sõrmedega silitamas, tema ühe silmaga mind piiludes soojalambi all mõnulenemas. Väike vääks, kellest saab õige pea juba suurem vääks ning siis ta juba lähebki kooli ja kohe ongi hetk, kui ma istun tema 18. sünnipäeva lauas ning jutustan kõikidele, kuidas ma kunagi omal ajal tema nabanööri läbi lõikasin. Ma juba kuulen, kuidas ta silmad pöörlevad: «No miks sa peaaaad mu sõprade ees seda rääkima...»

Post Scriptum