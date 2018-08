Sõbranna.ee nädalahoroskoop 11.–17. august

Jäär

21. märts – 19. aprill

Kui oled lapsevanem, peaksid oma järeltulijatega tegelemise sel nädalal südameasjaks võtma. Suhtlus annab neile innustust, pakub uusi teadmisi ning avardab nende vaatevälja. Samas arened endast põlvkonna jagu nooremate inimestega suheldes isegi. Märkad seda, mis varem kahe silma vahele jäi.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Sinu kiire elutempo juures on küll raske aega maha võtta ja kodule pühenduda, ent nüüd peaksid proovima seda teha. Millal sa viimati lapsepõlvekodus käisid, millal vanematega ausalt oma püüdlustest ja probleemidest rääkisid? Kui seda nüüd teed, märkad ehk mõningase üllatusega, kui hästi sind mõistetakse.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Kõige olulisem on õppida ja ennast täiendada. Ehk tekib tahtmine kiiresti dokumendid esitada, et mõne haridusasutuse esmakursuslaste nimekirja pääseda. Olenemata vanusest peaksid mõistma, et kunagi omandatud teadmistest praegu enam ei piisa. Maailm muutub ja sa pead ajaga kaasas käima.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Oled äritegevuses optimistlik ja innukas. Tubli tegutsemine toob ka soovitud tulemusi. Ent niisama mütsiga lööma minnes on siiski oht kaotusi kanda. Mõtle tegevus hoolikalt läbi, lajata oma panus letti õigel hetkel. Sel nädalal võivad tulu tuua ka õnnemängud. Proovi kätt, aga ära võta liigseid riske.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Energiatase on kõrge. Päikesevarjutusega noorkuu Lõvi märgis annab sulle ohtralt valikuid. Avanevad mitmedki uksed, ent sina pead otsustama, millisest neist sisse astud. Sul ei ole aega ja võimalust kõike korraga teha, seega pead valiku langetama. Ära ole mugav, sea oma sihid kõrgele!

Neitsi

23. august – 22. september

Et edasi liikuda, tuleb kõigepealt minevikuga rahu teha. Halvad asjad jäta unustuse hõlma, samas aga väärtusta saadud kogemusi. Oled elu jooksul kohanud tarku inimesi, loodetavasti on nende lausutud õpetussõnad sulle mällu sööbinud. Praegused probleemid on ilmselt varemgi su teel olnud, õnneks oled nüüd targem nendega tegelema.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Hea aeg vaimse töö tegemiseks. Saad hakkama ka siis, kui pead pingutama pikka aega järjest või kui töö sulle kuigi positiivset elamust ei paku. Oled süvenemisvõimeline ja tõsine. Kui sõbrad sinuga suhelda tahavad, ära keeldu hoolimata sellest, et tähtsad asjad on pooleli. Sõbrad kannustavad ja julgustavad sind.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suurepärane aeg alustamaks uusi tööalaseid projekte. Ka on võimalik, et alustad hoogsalt mingi hoopis uue tööga. Või siis lähed õppima eriala, mis toetab tublisti karjääri edenemist. Sinu oskused ja anded ei jää teistelgi märkamata – ehk avaneb võimalus kellelegi oma edulugu rääkida.

Ambur

22. november – 21. detsember

Suurepärane aeg reisimiseks, eelkõige õppimise eesmärgil. Oled uudishimulik ja uuele avatud, kontaktid võõramaalastega kujunevad põnevaiks ja edasiviivaiks. Neid ideid, mida oled välismaalastelt saanud, tasub oma mõttekaaslastega kindlasti jagada, sest uus teave mõjub värskendavalt ja innustavalt.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui sul on vaja riigiasutustega asju ajada – näiteks maksuametiga mingeid segadusi klaarida –, võta see ette nüüd ja kohe. Seadustes orienteerumisel võid vajada asjatundja abi, otsi endale võimalikult professionaalne nõuandja. Ühisvaraga seotud asjus on oodata edasiminekut, kui kõik osalised suhtlusaltid on.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Saatus mängib sulle armuasjus tugevad trumbid kätte. Oled suutnud lummata kedagi, kellega armusuhte loomine tooks sulle ülimat õndsust. Ent kas sinul endal jätkub julgust elule vastu minna, võtta vastu see õnn, mida elul pakkuda on? Väga palju on su enda teha, ole nüüd tubli ja ära lase suurel õnnel käest libiseda!

Kalad

19. veebruar – 20. märts