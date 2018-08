Vallalised mehed süüdistavad oma suhtestaatuses seda kindlat faktorit

Küprose Nicosia ülikooli professor Menelaos Apostolou pöördus populaarse foorumi Reddit poole, et teada saada, miks mehed vallalised on. Ta küsis seal lihtsa küsimuse: «Kutid, miks te vallalised olete?» ja sai üle 20 000 vastuse.

Uurijad analüüsisid neist 13 249 vastust, jagasid need 43 põhikategooriasse ning avaldasid seejärel uuringu ajakirjas Evolutionary Psychological Science, kirjutab Metro.

Selgus, et Redditi kasutajate sõnul on nende vallalisuse põhjuseks «halb välimus» , selle alla käib liiga lühike olemine, kiilaspäisus, enesekindluse puudumine ja huvipuudus suhetes.

Populaarsed vastused olid ka flirdioskuste puudumine ja liigne häbelikkus. Huvitaval kombel võivad aga kehvad flirdioskused olla väga loomulikud. Menelaose sõnul on sel evolutsiooniline põhjus, miks mõned mehed ei oska hästi naistele läheneda. Vanasti said naised endale ka koledamad ja kehvemad mehed, kuna naised võideldi kätte meestevahelises võitluses ning välimusel ja sotsiaalsetel oskustel polnud erilist rolli – naine kas määrati, võideti või osteti ja vallaliseks ei jäänud ka need mehed.