Üks vili, lõputult maitseid

Tänavune suvekuumus pani suvikõrvitsad mühinal kasvama ja tõi mõnel pool ka nende küpsemisaja varasemaks. Köögitoimetaja ja toidublogija Tuuli Mathisen, kelle käe alt ilmus äsja väike asjakohane retseptikogumik «Suvikõrvitsaroad», nendib, et temagi aias valmivad need kõrvitsalised praegu hoogsalt.

Tingimata teeb ta neist igal suvel kõige muu kõrval üht kindlat hoidist. See on suvikõrvitsaikra – särtsakas salat, mille valmistamisõpetuse sai Tuuli Peipsiveerelt pärit sõbranna retseptivaramust ja mis sobib praekõrvaseks, einevõileivale või supi maitsestamiseks.

Küpsetis saab mahlasem

Kui suvikõrvitsat on aga juba üksjagu harjumuspärasel moel tehtud ehk grillitud, täidetud-küpsetatud, paneeritud-praetud ja supiks tehtud, võib köögielu mõne veel proovimata suvikõrvitsaroaga põnevamaks muuta. Tänu vilja neutraalsele maitsele on selleks lõputult võimalusi, ütleb toidublogija kogemus. Tagasihoidlik mekk lubab suvikõrvitsat sobitada moosidesse, saiadesse, kookidesse, smuutidesse, vokiroogadesse. Kes kunagi keetnud libasidrunimoosi, teab, et kuigi keedise põhimassiks pole särtsakad sidrunid, vaid leebe loomuga suvikõrvits, maitseb see ometi nagu sidrun.