5 levinud kehakeeleasendit, mis ei tähenda seda, mida sa arvad, et need tähendavad

Negatiivne kehakeel võib suhte murda. Olgu selleks lähedane, sõber või keegi, keda alles kohtasid – vale liigutus (või õige puudumine) võib jätta kiirelt mulje, et ta pole sinu öeldavast huvitatud.

Insider rääkis ekspert Lauren Crainiga, kes aga kinnitas, et paljud kehakeeleasenditest on vääriti mõistetud. «Ühel mittesõnalisel märgil võib olla mitmeid tähendusi ja mõnikord ei tähendagi see midagi,» ütleb Crain.

Siin on mõned kehakeeletüübid, mida valesti mõistetakse.

Silmsideme puudumine

Seda peetakse respekti puudumiseks, kuid kehakeeleeksperdi Steven Keyli sõnul on see valesti mõistetud ja pole kindlasti vaid märk valetamisest. «Kui keegi on häbelik, närviline või lihtsalt mõtiskleb küsimuse üle, ei pruugi ta sulle väga sageli silma vaadata,» selgitab Keyle. «Mõnes kultuurigrupis peetakse autoriteetse inimesega silmsideme loomist kohatuks. Ja tegelikult vaatavad valetamisharjumusega inimesed silma tavapärasest sagedamini, kuna teavad, et silma mitte vaatamist peetakse valetamiseks.»

Jalgade ristamine

«Jalgade ristamine võib olla segadusse ajav signaal,» ütleb Keyle. «Mõned ütlevad, et see on märk avatusest ja lõõgastusest, teiste sõnul näitab see, et inimene on kaitses.» Tõde on vahepeal: see sõltub kontekstist ja asendist.

Jala kiigutamine

Keyle’i sõnul on ka nihelemine valesti mõistetud ning võib olla lihtsalt inimese jaoks leevendav, kui ta on stressis. «Kui inimene ei suuda jala kiigutaminst lõpetada või niheleb tavapärasest rohkem, siis peetakse seda sageli süütunde märgiks. Tegelikult on need mõlemad tegevused stressi ja ärevuse leevendajad.»

Edasi-tagasi kõndimine

Seda tehes võid sa jätta endast kannatamatu mulje, või siis arvab vestluskaaslane lihtsalt, et sind tema jutt enam ei huvita. Samas tasub aga meeles pidada, et paljud avalikud esinejad kõnnivad laval eesmärgiga publikuga paremini kontakti saada.

Naeratamine