Baaridaami nipid, et suvine kokteil kuumuses külm püsiks

Sirli julgustab kokteilidega nii kodus kui ka restoranis käies eksperimenteerima! «Proovige erinevaid maitsekombinatsioone ja uurige baarimenitelt, milliseid komponente nad soovitavad omavahel kokku segada. Ei tasu ka karta, et alkoholita kokteilid ei maitse hästi, on liiga magusad või meenutavad limonaadi. Pange meid proovile ja laske meil leiutada uusi maitseid. Suvel soovitan kindlasti proovida värskeid, marjaseid või puuvilju sisaldavaid kokteile. Meie suvi on nii lühike ja värsket saab vaid piiratud aja jooksul!»