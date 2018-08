Nii mitmel kohtingul peaksite käima enne suhtesse astumist

Veebileht Avant Homes korraldas küsitluse, millele vastas 2000 inimest. Sealt selgus, et brittide hulgas oli enne suhet vajalik arv kohtinguid üheksa. Üks kümnest vastajast uskus, et läheb vähemalt kuu aktiivset suhtlemist, et tunded tõeliselt lõkkele lööks.