Tuntud näitleja soovitab fännidel end ilu nimel mürgitada

Gwyneth Paltrow on teeninud enda iluteemalise veebilehega 19 miljonit naela. Tema edukas leht reklaamib erinevaid ilutooteid, millest suur osa on fännide poolt kahtluse alla seatud, kirjutab DailyMail. Ühe ilunipina soovitab Paltrow end mesilastel nõelata lasta.

Apiteraapiaga tuli naine avalikkuse ette 2016. aastal. Paltrow teatas, et on kõigele avatud ning lasi end muuhulgas armide ja põletiku vastu mesilastel nõelata. See äärmiselt valus alternatiivravi meetod on tekitanud paljudes õudu. Enda portaali Goop artiklis kirjutas ta, kuidas kasutas mesilasmürki, et ravida vana vigastust.