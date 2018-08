Psühholoog Kätlin Konstabel: kuidas vabaneda kontrollivast suhtest?

Kui soovid siiski paarisuhet jätkata, vajate kindlasti mõlemad abi. Kindlasti pead teadma, et kui kontrolliv suhtemuster on kestnud aastaid ja selle juured ulatuvad mõlema poole lapsepõlve (üks on saanud sealt kaasa teadmise, et ainult pidev kontroll kõigi ja kõige üle aitab elus hakkama saada, teine on harjunud otsustõigust ja ka vastutust ära andma) siis selle muutmine on tõeliselt keeruline.

Kui on tunne, et partner sinust tõesti hoolib ja pole suhtes vaid domineerimissoovi pärast, võid alguses proovida omaenda käitumist muutes talle teada anda, et selline olukord sulle üldse ei sobi. Keskne on siin enese soovidest teadaandmine, enesekehtestamine – sest kallim lihtsalt ei pruugi muidu teada, kuidas tema käitumine sulle mõjub.

Pea kogu aeg meeles, et enda soovidest teadaandmine ei ole agressiivsus – kurjast on oma tahtega teist midagi tegema survestada. Mõtle, kas enesekehtestamine ja oma vajaduste selge väljendamine on miski, millega sul üldiselt on raskusi või on see keeruline just lähisuhetes ning mida saaksid teha, et seda oskust paremini õppida. Kui oled tööl kolleegidega enesekehtestamises osav, ei pruugi see välja tulla kodus kõige kallimatega – lähisuhetes oleme hoopis teises rollis, hoopis haavatavamad.

Anna tunnetest teada

Anna partnerile teada, mida tema kontrolliv käitumine sinu jaoks tähendab. Kuidas sa end tunned, et sul on ebamugav ja vahel võibolla lausa lämmatav tunne. Ole seda tehes rahulik ja kasuta nn mina-keelt – kui tema teeb nii, siis sina tunned end selliselt ja selliselt ning kas võiks proovida teha hoopis naa.

Oluline on mitte hakata rääkima teise isikuomadustest, vaid keskenduda konkreetsetele olukordadele. Esimesel juhul tajub teine seda kindla peale rünnakuna ning suhtes muutust paremusele ei toimu. «Kui sa ei taha mul lasta sõpradega peole minna, siis mul on tunne, et sa ei usalda mind ja see teeb mind tõeliselt kurvaks» ja «Ära ole kogu aeg nii armukade ja paranoiline, kas sul endale imelik ei ole!» tekitavad tõenäoliselt kuulajas väga erineva reaktsiooni.

Võta initsiatiiv, et seada suhtes selged piirid, tehke kokkulepped. Milles oled valmis kallima tahtmist tegema ja milles tahad ise otsustada. Milline kriitika on lubatud ja kes mille eest vastutab ja kuidas. Anna partnerile selgelt mõista, et tema mure on arusaadav, aga et pidev kontroll on ka suhte võrdsuse, sinust lugupidamise ja usaldamise küsimus. Kui piire rikutakse, tuleta neid meelde: «Ma saan aru, et sulle on oluline, et kingad oleks riiulis just niimoodi, aga me leppisime ju nädala eest kokku, et selles asjas otsustab kumbki ise, kuidas talle sobib.»

Kas sa oled võrdne?