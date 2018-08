NFL tantsutüdrukutega liituvad uuest hooajast esmakordselt meestantsijad

Tiimid The Los Angeles Rams and ja New Orleans Saints on esimesed, kes mitmekesisust tervitavad. Uue jalgpallihooaja eel liitub nende ergutusgruppidega kolm meest.

Rams tiimiga liituvad Quinton Peron ja Napoleon Jinnies, kes pidid alistama katsetel kokku 74 inimest, et meeskonda pääseda. Jinnies on rääkinud, et katsed kestsid kokku kolm nädalat, mille ajal toimus hulganisti tantsuproove ja intervjuusid, vahendab Independent. New Orleansi tiimiga liitus 25-aastane Jesse Hernandez, kes luges katsetest tänu ema saadetud kuulutusele.

Kuigi NFL meeskondade ergutajatel on olemas trikipoisid, on see esmakordne, et meestantsijad ergutajatega liituvad.

A post shared by Quinton Peron (@itsaquintonthing) on Apr 26, 2018 at 8:19pm PDT