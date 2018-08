Naised on rääkinud: just see on 2018. aastal oluline eesmärk

Stylist kirjutab, et kui Briti naiste jaoks on 2018. aastal isiklikus elus kõige olulisemad eesmärgid majanduslik kindlustatus 54 protsendiga ja õnnelik eluviis 49 protsendiga, oli nimekirjas ka üks eesmärk, mis teiste hulgast välja paistis.

My Nametags viis läbi uuringu, milles 39 protsenti vastanud naistest uskus, et 2018. aasta kõige olulisem eesmärk on hoopis teiste naiste toetamine, sest üheskoos me suudame rohkem.