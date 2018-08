Mitte päris porno: 12 filmi, kus näitlejad päriselt seksivad

«Love»

Selles 2015. aasta filmis on palju simuleerimata seksi, koguni üks orgia. Filmirežissööri Gaspar Noé sõnul on lugu paari sobimatust suhtest, mis jutustatakse osaliselt läbi tagasivaadete. Kuna filmis on nii palju seksi, testis Noé enne filmi tegemist näitlejatevahelist «keemiat».

«Romance X»

1999. aastal välja tulnud kunstilise armastusfilmi keskmes on naine, kelle mees ei taha temaga seksida, mistõttu hakkab ta seda mujalt otsima. Seksist selles filmis puudu ei ole.

«Otto»

2008. aastal Berliini loodud filmi kangelaseks on sombi. Filmis on palju erootilisi stseene seetõttu, et üks tegelastest teeb pornost dokumentaalfilmi. Intiimsed hetked on aga täiesti ehtsad.

«Caligula»

1979. aastal ilmunud «Caligula» võiks juba ka porno alla liigituda, kuid seal astuvad üles niivõrd kuulsad näitlejad nagu Peter O'Toole ja Helen Mirren, et see muudab mängu. Filmi tegi Penthouse Magazine, kusjuures seksistseenid lisati filmile režissööri käsul pärast filmimist.

«Shortbus»

2006. aastal ilmunud komöödia on üsna tuntud. Selle kangelaseks on noor naine, kes üritades orgasmi saada satub mitmesugustesse põnevatesse seiklustesse. Näitlejanna Sook-Yin Lee oleks selel rolli pärast peaaegu oma raadiotööst ilma jäänud, kui staarid Gus Van Sant, Francis Ford Coppola ja Yoko Ono ei oleks tema kaitseks välja astunud.

«9 Songs»

Selles 2004. aasta filmis on palju seksi ja hipsterite ängi. Lisaks on selles ka palju head muusikat.

«The Brown Bunny»

Kui see film 2003. aastal välja tuli, oli palju poleemikat selles näidatud oraalseksistseeni pärast näitlejate Vincent Gallo ja Chloe Sevigny vahel. See purustas igasugu piire, tegi Chloe Sevigny kuulsaks ja on üks tähelepanuväärsemaid simuleerimata seksiga filme, mis seni tehtud.

«The Idiots»

Lars von Trieril on mitu sellist filmi, kus näitlejad päriselt seksivad. Üks neist on 1998. aastal ilmunud «Idioodid», kus enamasti astuvad vahekorda näitlejad, kuid ühes stseenis näitlevad seda dublandid pornotööstusest.

«Intimacy»

2001. aastal ilmunud Briti film on mehest, kes armub abielunaisesse. Nende seks on ehtne, mis on peavoolufilmi kohta haruldane.

«Lie with Me»

2005. aasta indie-draama on mehe ja naise salasuhtest. Näitlejad Eric Balfour ja Lauren Lee Smith on üsnagi tuntud, kuid seda filmi vaatamata seksistseenidele eriline edu ei saatnud.

«Antichrist»

2009. aasta Lars von Trieri filmis on palju vastuolulisi stseene, kuid näitlejate asemel on näha kehadublante.

«Nymphomaniac»

2013. aastal ilmus taas kord Lars von Trieri taktikepi all rohkete seksistseenidega rikastatud film, milles astuvad üles Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf, Christian Slater, Uma Thurman ja Willem Dafoe. Kuigi filmis on simuleerimata seksi, kuuluvad nähatvad genitaalid siiski dublantidele. Filmis kasutati ka vagiinaproteese.