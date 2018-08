Kümme põhjust, miks sa töökaaslastele ei meeldi (ja kuidas seda parandada)

Sa räägid teistele vahele

Teiste jutu katkestamine on väga ebaviisakas. Peale selle annab see ka teisele signaali, et sind üldse ei huvita mida tema arvab – sa kuulad teda vaid nii palju, kui on vaja otsustamaks, mida sa ise öelda tahad.

Kui tahad inimestele meeldida, siis kuula ära, mis neil öelda on. Keskendu sellele. Küsi lisaküsimusi, et neist kindlasti õigesti aru saada. Usu, see meeldib inimestele. Ja sulle meeldib see, mis tunde see sinus tekitab.

Sa virised

Sõnadel on võim, eriti sinu enda üle. Probleemide üle vingumine teeb su tuju ainult halvemaks. Kui midagi on valesti, siis ära raiska oma aega kaebamisele, suuna see energia olukorra parandamisesse. Lõpuks pead nagunii midagi ette võtma! Milleks siis venitada, tee seda kohe.

Püüa rääkida vaid sellest, kuidas midagi paremaks teha (isegi kui juttu on sinust endast) ja ära räägi ainult sellest, mis on valesti. Sama tee ka oma sõprade kolleegidega, kui nad sinu õla najale nutma tulevad – aita neil näha positiivset ja oma elu parandada.

Sa kritiseerid

Jah, võib-olla on sul parem haridus. Või on sul rohkem kogemust. Sa oled rohkem näinud, rohkem teinud. See ei tähenda, et sa oled tingimata targem, parem ja läbinägelikum. See tähendab vaid seda, et sina oled sina – ainulaadne, kordumatu sina ise. Täpselt nii nagu ka kõik teised. Ka sinu töötajad.

Kõik inimesed on erinevad: mitte paremad ega halvemad, lihtsalt erinevad. Hinda neid erinevusi ja ära võta neid puudujääkidena. Nii hakkad töökaaslaseid (ja ka iseennast) hoopis teises valguses nägema.

Sa targutad

Kritiseerimise vennaks on Targutamine, nende isa on Hukkamõist. Mida kõrgemale sa karjääriredelil ronid ja mida rohkem saavutad, seda suurema tõenäosusega arvad, et tead juba kõike ja pead sellest kõigile rääkima. Kui sa oled oma teadmistes jäigalt kinni, siis inimesed kuulevad, aga ei kuula sind. See sinu meeleolu ei paranda.

Sa elad minevikus

Minevikutarkused on hindamatud ja kindlasti tuleb oma vigadest õppida. Õppida tuleb ka teiste vigadest, aga seejärel tuleb neist apsudest lahti lasta. Seda on küll raske teha, kõik sõltub su fookusest. Kui juhtub midagi halba, siis võta seda õppetunnina, millest saab tulevikku kogemuse kaasa võtta. Kui keegi teine on eksinud, siis ole tema vastu lahke, andestav ja mõistev.

Minevik on trenn tulevikuks, see ei ole näitaja, kes sa täna oled. Ära jää sellesse kinni. Mõeldes, mis läks valesti, püüa leida võimalusi, kuidas sina ja sind ümbritsevad inimesed saaksid järgmine kord raskusteks paremini valmis olla.

Sa kardad

Me kõik kardame midagi: mis võib juhtuda, mida me ei saa muuta, mida me ei suuda või kuidas teised võiksid meid näha. Lihtsam on kahelda ja oodata paremat hetke, teha eeltööd ja viivitada, et leida muid alternatiive ja mitte tegutseda. Niimoodi mööduvad päevad, nädalad, kuud ja vahel isegi aastad. Aga koos ootamisega lähevad meist mööda ka võimalused oma unistusi täita.

Ära lase hirmudel end tagasi hoida. Mida iganes sa plaanid, mida oled ette kujutanud ja millest unistanud, hakka juba täna pihta. Kui tahtsid oma ettevõtte teha, siis astu see esimene samm. Kui tahad töökohta vahetada, siis astu see esimene samm. Kui tahtsid oma tööpõldu laiendada, siis astu täna see esimene samm.