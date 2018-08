Loore Linnu elu mängureeglid. Salanipp, kuidas oma elu täielikult muuta

See eluvaade – usalda ennast otsuseid tehes – viib kokkuvõttes tulemuseni, mis annab elule sära ja vahest ka uue alguse. Usu või ära usu, aga nii see on.

Minu enda elus on olnud aeg, mil vajasin hädasti muutust ja ka suuremat materiaalset kindlustunnet. Tahtsin omada rohkem raha, sest tundsin, et vajan teatud asju, millest oli justkui puudus. (Hiljem selgus, et ma tegelikult ei vajanudki neid asju, millest arvasin, et on puudus.) Aga see selleks.

Soovisin töökohta, mis oleks paremini tasustatud, saatsin soovi teele ja saingi sellise koha. Sisemuses küll natuke kripeldas, töö oli mu õiglustundega tegelikult vastuolus. Selle tunde surusin maha. Kõik oli pealtnäha ilus ja kena, aga tegelikkus ei olnud sugugi niisugune, nagu oleksin osanud oodata. Nimelt inimesed, kellega pidin päevast päeva koos olema, andsid mulle tagantjärele vaadates hindamatu kogemuse sellest, kuivõrd võib inimeste eluvaade erineda.

Ma ei olnud kunagi elus kokku puutunud otsese õeluse, kadeduse ja üksteise järel nuhkimisega, üksteise mahategemise ja tagarääkimisega. Päev-päevalt tekkis üha sügavam vastumeelsus tööle mineku suhtes. Püüdsin oma sisetunnet ehk vastumeelsust peita mõtetega nagu «Mu töökoht on ilus, raha tuleb kergelt, ma saan üle olla kõigest, oskan ennast kaitsta, teen oma parima, armastan inimesi, mulle meeldib minu töö jne».

Jätsin tähelepanuta oma hinge vajadused. Mul ei jäänud enam aega ühegi hobi jaoks, töölt tulles olin väsinud ja kurnatud, raha kulutasin väsinuna poodides ringi käies, sest mul oli seda rohkem kui kunagi varem. Ostsin palju asju, aga see ei teinud mulle isegi heameelt, sest olin kogu aeg pinges, stressis ja väsinud, kurb ja masendunud, et pean jälle tööle minema. Minu hing nuttis, aga ma peitsin selle tunde osavalt enda eest, kinnitades, et tuleb vastu pidada hea elujärje nimel.

Mis on hea elujärg?

Aga küsimus, mis on tegelikult hea elujärg, see sai mulle selgeks alles hiljem, tookord jäi see vastuseta, käitusin nagu masin. «Igaüks sinu asemel oleks teinud samamoodi», ütleb mõnigi, «mis sa siis ootasid, et kõik inimesed on head?» Ootasin jah, ma ei olnud valmis mürgiseks salavihast täidetud suhtumiseks, mida asutuses normaalseks peeti.