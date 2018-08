Sõbranna.ee moeblogi: kuidas raseduse ajal šikk välja näha

Kardiganid ja kimonod on mugavad, nad sobivad nii kleidi kui ka pükste-pluusi komplektile ja neid on saadaval erinevate lõigete ja mustritega. Suvisel ajal tasub katsetada narmastega varianti, pidulikumal puhul võib vaadata pitsi poole ja sügise lähenedes, on mõistlik varuda juba soojemaid eksemplare. Meeles tasub hoida, et kui on kirju mustriga kardigan või kimono, võiks seal all olev kleit või komplekt olla rahulikes toonides ja ühevärvilisele komplektile võib just kirju kardiganiga vürtsi lisada.