Ema mure: lapsel tuleb kooli vahetada, aga ta ei taha sellest kuuldagi

Kui panna end lapse asemele, võib ette kujutada, mida ta tunda võib ja miks tal on suur vastupanu muutuse vastu. Neli aastat kooliskäiku, tuttavaks saanud klassikaaslased ja sõbrad, õpetajad ja koolimaja. Kogu elu toimib, on rütm ja süsteem. Inimene on loodud selliselt, et muutusi me ei armasta, stabiilsus pakub turvatunnet ja seetõttu on ka teie poeg praegu võtnud selge eitava positsiooni teie otsuse suhtes.

On väga oluline, et te ei süüdistaks last, ei vähendaks tema tundeid, tema mõtteid, ei lohutaks ega ratsionaliseeriks – need ei aita teie last. Kuulake, mis teie laps räägib ja lihtsalt sõnastage see ümber. Kui laps tunneb, et vanemad teda tõeliselt kuulavad ja teda mõista püüavad, on suurem võimalus, et teie arusaamad lähenevad ning laps on valmis ka suuremaks koostööks.