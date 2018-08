Eesti seltskonna koorekihi kaitsev «emake» Anna Kõrv kaotas pere kibedale saatusele

Eriti just Ants Laikmaa ei puudunud kunagi, kui mõni lõbusam pidu aset leidis, olgu see siis aastavahetus või kodune karneval. Tänu Parikaste fotokollektsioonile on säilinud arvukalt ülesvõtteid meeleolukatest koosviibimistest luksuslikus korteris ja lustakatest hetkedest Hariduse tänava maja lopsakas aias. Piltide kesksel kohal ikka troonimas väike ja ümar, sõbralike silmadega majaproua. Koos Peeter ja Johannes Parikase ning nende ema Annaga käisid Kõrvid suvitamas Haapsalus või Parikaste õe Alviine juures Pikaperel.

Esimese maailmasõja ajal elasid Anna Kõrv ja Elfriede Lender, kellest oli saanud omanimelise gümnaasiumi juhtaja, teineteise lähedal ja uuendasid tutvust. Just siis sai Lender tunda Anna suuremeelsust. Ta on kirjutanud oma mälestustes: «Kuna kool kusagilt toetust ei saanud ja ka õpperahad korralikult ei laekunud, seisin ebameeldivuse ees, et ei saa õpetajaile palku täiel määral jõulupühadeks välja maksta. Teadsin, et jaanuaris õpperahad jälle laekuma hakkavad ja püüdsin meie lähemalt tutvusringkonnalt laenata 500 rubla, kuid tulemusteta. Siis meenus mulle pr Kõrv. Teadsin, et tema rahaline seisukord ei ole endine, kuid pika kõhklemise järel pöördusin tema poole. Ta vastus oli kiire ja lühike: «Mul seda raha ei ole, kuid homme korraldan selle asja ära. Toon raha ise kooli või saadan ära.»» Ja ta pidas oma sõna.