Nicole Kidmani 4 lihtsat ilunippi

Aroomiteraapia on osa Kidmani argipäevast, vahendab The Zoe Report. «Ma lisan eeterlikke õlisid vannivette. Eukalüptiõli, kui ma ei tunne ennast hästi või siis lavendli-, bergamoti-, jasmiiniõli. Ma naudin head lõhna,» sõnab näitlejanna.

Me juba teame, et hea uni on parim ilunipp ja sellega nõustub ka Kidman.

«Uni on väga oluline. Kasutan aeg-ajalt parema une nimel Sleepio äppi,» annab ta soovituse.