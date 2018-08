Lugejakiri: kuidas me sõbrannaga politseiauto peale hääletasime

Jooksime sõbrannaga novembrikuus Tartus viimasele bussile, et jõuda kodulinna Tallinna. Kui olime mõnda aega sõitnud, saime aru, et midagi on valesti, sest buss ei liikunud otsesuunas nagu tavaliselt. Ühel toredal hetkel selguski, et oleme jõudnud hoopis Jõgevale, mis oli bussi lõpp-sihtpunkt! Kui oma murega bussijuhi poole pöördusime, oli ta alguses väga sõbralik ja ütles, et me saame tulla koos temaga ööbima mingisse korterisse, kus veedavad ööd ka teised bussijuhid. Kui sellest keeldusime, sai ta üsna pahaseks ning ütles, et tema poolest võime me sinnasamasse ära külmuda ja Tallinna ei saa me samal õhtul enam kuidagi. Majutusasutusi samuti sealkandis ei olevat.