Pulmade spikker: millele kulutada ja millelt kokku hoida?

Kleit ja loor - KULUTA

Enamus pruutide jaoks on üks oluliseim kulutus pulmade juures pulmakleit. Hughan sõnab, et kui see on naise jaoks nõnda oluline, siis tasub sellele kulutada. Tasub kulutada kleidile, milles tunned end mugavalt. Hughan juhib tähelepanu, et pulmakleidi eelarve sisse tuleks arvestada ka erinevad kohandused, mis tihti esmapilgul arvestamata jäävad.

Soeng ja meik - SÄÄSTA

Siinkohal ei mõelda enda meiki kvaliteedilt kokkuhoidmist, vaid kogu oma kaaskonna meigilt. Mõtle esmalt enda pruutneitside arvule. Kaalu varianti, et lased vaid endale teha professionaalse meiki ja soengu või palu enda kaaskonnal panustada ise enda meikidesse.

Toit - KULUTA

Toit on asi, mida külalised ehk enim mäletavad. Hughani sõnul on toit piisavalt oluline, et oleks väärt sajaprotsendilist kvaliteeti ja kulutamist. Toidult ei tohiks kokku hoida, igale külalisele peaks jätkuma piisavalt sööki. Ekspert soovitab panustada pearooga ning hoida kokku magusa pealt, jätta vaid pulmatort.

Tort - SÄÄSTA

Kuigi pulmatort tundub midagi, millele peaks tohutuid summasid kulutama, siis tegelikkuses annab sellelt säästa. Kõige parem viis säästa on tellida tort, mis pole pulmatort ning seejärel kaunistada see ise sobivaks.

Lilled ja dekoratsioonid - SÄÄSTA JA KULUTA

Lilledel ja kaunistustel on kindlasti pulmas oma koht. Pea keegi pole kaunite lilleseadete vastu immuunne. Üks variant on kulutada pruudikimbu peale ning teha pruutneitside kimbud tagasihoidlikumad või üldse need ära jätta. Teine variant on kulutada lauakaunistustele ning hoida kokku muudelt kaunistustelt. Hughan soovitab kulutada nende kohtade dekoratsioonidele, kus inimesed kogunevad ning hoida kokku ümbritsevalt.

Fotograaf - KULUTA

«Kui sa üldse millelegi mõtled kulutada, siis olgu see fotograaf,» nõustab Hughan. Sa tahad mälestusi oma pulmapäevast ette manada ka aastakümnete pärast, seetõttu on oluline kulutada neile, kes selle teoks teevad. Et saada väärilised jäädvustused, tasub panustada mõnele, kes sel alal juba kogenud.

Muusika - SÄÄSTA JA KULUTA

Sarnaselt lilledele, kui see valdkond on sulle oluline, siis kuluta. Kui ei, siis on see hea koht, kus säästa. Mõtle, kas sulle on oluline, mis muusika mängib vastuvõtul või peol.

Valgustus - SÄÄSTA

Kui oskad, siis annab valgustuse pealt säästa. Valides peokoha, kus on juba vajalik valgustus olemas, võid säästa suuri summasid.