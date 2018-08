20 beebinime, mis aastal 2018 välja surevad

Igal aastal hoiatatakse meid, et hunnik nimesid läheb taas ajalukku, sest keegi ei kasuta neid enam. Bounty on äsja avaldanud nimistu ja ütleb, et just sealsed nimed surevad sel aastal välja. Mõned neist on üsna vanamoodsad (ega keegi vist ei nimeta oma last Arnoldiks?), teised aga surevad hoolimata kuulsatest kaimudest (Kourtney ja Macaulay on näiteks kadumas).