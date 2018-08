Eksperdid: see on parim (ja lihtsaim) viis tõestada, et oled suhtele pühendunud

Suhteekspertide sõnul on just see parim viis näidata uues suhtes pühendumist. Nii on ka lihtne hoida ära kiusatust vallaliste horde Tinderis piilumas käia. Rakenduse kustutamine näitab su kallimale, et sa oled otsimise lõpetanud ja valmis astuma püsisuhtesse. Kohtingutreener James Preece’i sõnul on see väga oluline verstapost.