Angela Aavik: kuule noor, su unistus on mõttetu

Edu: edenemine, progress; kordaminek; menu, tunnustus; eesolek, edemus. Nii defineeritakse edu mõistet. Olenevalt ajast on edu tähendanud erinevaid näitajaid. Nõukogude ajast räägivad vanemad põlvkonnad, kuidas võimalusi oli vähe. Tööle mindi sinna, kuhu suunati ning kahekümnendates oli kirjutamata reegliks pere luua, muidu said külge sildi: vanatüdruk/vanapoiss.