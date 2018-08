Mida teha, kui oled kohtingutest väsinud?

Tee paus!

Kui käid regulaarselt kohtamas ja tunned, et see ei vii kuhugi, on aeg teha väikene paus, kirjutab The Everygirl. Eesmärk on võtta aeg maha, et pärast pausi tekitaks mõte uue inimesega kohtumisest taaskord elevust ja huvi. Luba endale ilma eranditeta, et ei käi näiteks kuu aega ühelgi kohtingul. Jah, ka see ideaalsena näiv kutt Tinderist peab ootama.

Proovi kohtingul midagi uut

Esimese kohtingu puhul võib õhtusöök või kino kõlada kui hea turvaline valik, aga tegelikult saab kohtamisele palju loomingulisemalt läheneda. Kino ei ole esmakohtumisel parim, sest seal ei saa omavahel rääkida. Restorani mineku asemel võite aga kokku leppida näiteks linnapikniku. Võib-olla tegeled hoopis ägeda hobiga ja saad näiteks treeningu kohtinguga ühendada?

Jäta mängud minevikku

Kui tegemist ei ole just lauamänguga, mis on ka hea idee kohtinguks, siis oleks aeg jätta erinevad ei-helista-esimesena, ootan-vastamisega-kaks-päeva ja ei-näita-oma-huvi mängud minevikku. Kohtamist peaks võtma vabalt ja nii palju kui võimalik, üritama mitte üle mõelda, sest tõde on see, et tegelikult ei ole reegleid ja meie kõigi lood on erinevad.

Kuula ennast

Vahel on tõesti tunne, et täna lihtsalt ei jaksa. Kui selja taga on erakordselt pikk tööpäev ja kohtumine on kokku lepitud linna teises otsas, on väga okei kaaslasele kirjutada ja näiteks kohtingu asukohta muuta, või kui tõesti tunned, et täna ole õige päev, siis leppida aeg kokku järgmiseks korraks. Oluline on vahet teha, millal oled päriselt liiga väsinud, et kohtingut nautida ja millal tunned lihtsalt välja mineku eest väikest hirmu ja ärevust.

Ole oma kogemuste eest tänulik