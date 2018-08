Tee head: kuidas valida taaskasutatavaid kõrsi?

Roostevabast terasest kõrred

Need on ühed lemmikumad kõrred, mis võitnud tarbijate südamed. Põhjused on väga lihtsad. Metallist kõrred on kergesti puhastatavad, ei võta omaks joogi maitset ega lõhna ning on väga vastupidav.

Küll aga on terasest kõrred altid reageerima temperatuuri kõikumistele, see tähendab, et kõrs võib joogi sees olla plastikust kõrrega võrreldes oluliselt kuumem või külmem. Ühtlasi ei pruugi see olla parim valik tundlike hammastega inimestele.

Klaasist kõrred

Sarnaselt roostevaba terasega, ei imendu klaasist kõrtesse jookide maitseid ega lõhnu. Küll aga ei omanda ta nii äärmuslikke temperatuure. Kuna klaas on küllaltki õrn, peaks eelistama klaasist kõrte puhul käsipesu.

Silikoonist kõrred

Erinevalt klaasist ja terasest valmistatud kõrtest on silikoon painduv. See teeb kasutamise mugavamaks ning silikoonist kõrt on lihtsam mahutada väikesesse või erikujulisse avasse. Silikoon ei ole kuigi temperatuuri-tundlik, seega on see parim valik tundlike hammaste puhul. Küll aga kipub silikooni kogunema hallitus, mistõttu peaks suuremat tähelepanu pöörama nende puhastamisele ja korrashoidule.

Bambusest kõrred

Nende kõrte valmistamisel on kasutatud vaid bambust. Seega ei pea sa muretsema lisatud kemikaalide või ühendite pärast ning kõrred kestavad küllalti kaua. Lisaks on hea teada, et iga kõrre tegemiseks kasutatakse ühte bambuse vart. Seetõttu on iga kõrs erineva suurusega ning enne ostmist peaksid veenduma, et sobitub topsi avasse.

