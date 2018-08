Ainulaadne võimalus: igaüks võib saada rolli menusarjas «Pilvede all»

Vaatajate lemmiksarja «Pilvede all» 17. hooaja võtted kestavad juba mõnda aega ning üheks peamiseks võttekohaks on endiselt Haapsalu. Kui vaataja on juba harjunud sellega, et linnakeses on peamiseks intriigide tekitajaks Sirje, siis uuel hooajal tasub valmis olla millekski ootamatuks.