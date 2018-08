JOMO kui uus elustiilitrend, mida lihtsalt pead proovima

Alles mõned aastad tagasi oli noorte seas äärmiselt populaarne ingliskeelne tähtede kombinatsioon «YOLO» («you only live once»), mis viitas tõsiasjale, et elame vaid korra. Väljendit kasutati peamiselt enda õigustamiseks ja pahatihti ka olukordades, mis võisid noorte endi elu ohtu seada.

Sotsiaalmeediast tuleneva sotsiaalse surve mõjul hakkas levima uus trendikas väljend «FOMO» («fear of missing out»), mis viitas hirmule millestki ilma jääda. Jälgides Instagramis sadu erinevaid kasutajaid, kes siin-seal festivale naudivad, uutes restoranides menüüga tutvuvad või oma reisiseiklusi kajastavad, ei ole sisemise kadeduse tekkimiseks palju vaja.

Kuna sotsiaalmeedia hävitavast mõjust meie vaimsele tervisele räägitakse järjest rohkem, on esile kerkinud uus elustiilitrend «JOMO», mida me kõik peaksime proovima. «JOMO» («the joy of missing out») tähendab sisuliselt sotsiaalmeediast südamerahuga välja lülitumist, vahendab Elite Daily.