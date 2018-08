Positiivne operatsioon: rasvaimu hävitab rasvarakud igaveseks

Rasvaimuga seoses on aga palju küsimusi ja eelarvamusi, millest kõik sugugi tõele ei vasta. Uurisime Cristinas Clinicu juhatajalt Brit-Carmen Norlanilt, mida peaks teadma, enne kui see protseduur ette võtta.

Rasvaimu on mõeldud inimesele, kes soovib eemaldada lokaalseid rasvakogumikke, et muuta oma keha proportsioone. «Näiteks saavad operatsioonist abi need, kellel on rasvavohandid kogunenud kõhule, puusadele, tuharatele või säärtele, kuid ka näiteks lõuale ja kaelale,» ütleb Norlan. «Oluline on mõista, et rasvaimuga ei ole võimalik eemaldada elunditevahelist rasva ning operatsiooni eesmärgiks ei ole alandada kehakaalu. Patsiente, kelle kehamassiindeks on üle 30, nõustame kehakaalu langetamise osas kas õige toitumise ja treeningu või bariaatilise kirurgia abil.»

Samas aga tasub teada, et kui juba rasvarakud on «välja imetud», siis tagasi need ei tule. Kuidas nii? «Rasvarakkude moodustumine toimub organismis kuni puberteediea lõpuni,» ütleb Brit-Carmen Norlan. «Pärast seda enam rasvarakke juurde ei teki – nende arv jääb kehas muutumatuks. Edaspidi toimuvad kehakaalu muutused selle arvelt, kas olemasolevad rasvarakud täituvad rasvaga või tühjenevad rasvast.» Seega tähendab protseduuri ette võtmine seda, et nii saab igaveseks vabaneda lokaalsest rasvast ja häirivatest proportsioonidest.

Muidugi aga ei tähenda kirurgiline sekkumine, et pärast operatsiooni võib hakata näost kommi ja hamburgereid sisse ajama. Loomulikult peab säilitama (või endale sisse juurutama) tervisliku elustiili. «Meie keha on harjunud olema konstantne – teatud temperatuuri, massi- ja veesisaldusega. Seda kutsutakse keha sättepunktiks (set point),» räägib asja lahti kliiniku juhataja. «Kui sättepunkt järsult rasvaimu tõttu langeb, arvab keha, et organism hakkab haigeks jääma ning alustab olukorra parandamiseks rasva taastootmist.» Kuna rasva tagasi talletumine ei toimu üleöö, vaid on pikaajaline protsess, siis on selleks, et rasvaprotsent pärast rasvaimu tagasi ei tuleks, oluline kliinikust kaasa saadud toitumisjuhiste järgimine ja uue kaalu säilitamine vähemalt pool aastat. «Nii võiks inimene pärast operatsiooni vältida rasvade, sealhulgas ka heade rasvade söömist mingi perioodi jooksul,» toob Norlan näite.

Mida operatsioon endast kujutab?

Enne operatsiooni läbivad patsiendid põhjaliku konsultatsiooni, kus selgitatakse täpselt protseduuri olemust ja selleks valmistumist. «Lisaks on meie kodulehel võimalik tutvuda operatsioonieelsete juhistega – näiteks on rasvaimu puhul äärmiselt oluline, et nahk oleks väga puhas, põletikukolleteta ja päikesepõletuseta,» räägib Norlan.

Protseduur ise kestab poolest tunnist kahe tunnini, olenevalt sellest, kui palju on rasva ning mitmest piirkonnast eemaldatakse. Norlan selgitab, et rasvaimu piirkonnad on pindalalt tavaliselt suhteliselt suured, mistõttu kasutatakse selleks üldanesteesiat. «Üldanesteesia teeb operatsiooni nii patsiendile kui kirurgile mugavamaks ja lihtsamaks,» ütleb kliiniku juhataja.

Positiivne operatsioon

«Igal juhul on rasvaimu positiivne operatsioon,» julgustab Norlan kahtlejaid. «Kui inimene panustab ka ise pärast operatsiooni liikumise ja õige toitumisega, on tulemused head. Kui inimene ei soovi toitumist muuta ja rasvaprotsent taastub, jääb visuaalselt ikkagi mulje, et inimene on palju peenem. Rasv koguneb nüüd allesjäänud rakkudesse ning ühtlaselt üle kogu keha.»

Norlan toob väga värvika näite: «On väga erinev, kas inimene on kaalus ühtlaselt juurde võtnud kolm kilogrammi või paikneb kolm kilogrammi (kolmeliitrine purk) rasva konkreetselt ühes piirkonnas. Lokaalselt eemaldatud rasvad jätavadki alati palju suurema kehakaalu languse mulje. Täiesti tavaline on olukord, kus patsiendilt võetakse kõhult või reitelt ära neli liitrit rasva ja lähikondlased arvavad, et ta on kehakaalus kaotanud 15 kilo.»

Norlan kinnitab, et rasvaimu on tõhus viis uue välimuse saavutamiseks, seejuures on armid minimaalsed ja nähtamatud. «Hea aparaadiga tehtud rasvaimust taastumine on kiire ja valutu,» ütleb spetsialist. «Heade tervisenäitajate juures võib selle kas või möödaminnes ära teha. Pärast rasvaimu on piirkond natuke aega hell ja seal võib vastavalt patsiendi vere koostisele ja hüübivusele esineda vähesel määral verevalumeid. Uut tüüpi rasvaimuaparaat, mida Christinas Clinicus kasutame, tekitab minimaalselt traumat ning protseduuri käigus jäävad terveks kõik suured veresooned ja sidekoed.»