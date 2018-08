Imetamisnõustaja ühiskonna survest: värsked emad vajavad rinnaga toitmisel palju toetust

Seoses rahvusvahelise imetamise nädalaga (1.-7. august) tuletati meelde ja räägiti palju imetamise kasulikkusest. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab last ainult rinnapiimaga toita kuni kuuenda elukuuni ning seejärel jätkata imetamist samamoodi, tutvustades lapsele ka järk-järgult uusi maitseid. Seejuures julgustab WHO emasid jätkama imetamist lapse teise kuni kolmanda eluaastani.

Kuidas aga suhtuvad imetamisse eestlased?

Oma töös imetamise nõustamise kabinetis puutume kokku küllaltki palju naiste hirmude ja ebakindlusega. Kuidas ma alustan imetamist? Milline asend on imetamiseks parim? Kas mul on piisavalt piima? Miks laps nutab – kas ta on näljas? Kas mu piim on lahja? Need on vaid mõningad näited naiste hirmudest imetamise ees.

Hirmusid elavdavad omakorda sugulased ja tuttavad, kes räägivad noortele emadele oma kogemustele tuginedes, kuidas olid asjad «nende ajal». Kõigele sellele lisandub veel ühiskonna hukkamõist avalikus ruumis imetamise kohta. Nähtub, et noorte emade toetamise asemel levib ühiskonnas trend noori emasid õpetada ja hukka mõista.

On oluline meeles pidada, et imetamine on lapsele nii tema füüsiliste kui ka emotsionaalsete vajaduste rahuldamiseks parim. Ei ole olemas lahjat ega rammusat rinnapiima. Oma ema piim on igale lapsele parim, sest see sisaldab kõike vajalikku, mida uus kodanik kasvamiseks vajab.

Tihti kuuleme imetamiskabinetis, et vanemad soovivad lapsele pakkuda pudelist kunsttoitu seetõttu, et olla kindlad söödud koguses. Eriti näeme seda lastevanemate puhul, kelle beebidel on tekkinud kaaluprobleeme. Sellises situatsioonis on vanemad eriti tundlikud ja enesekindlus imetamise osas on nõrk. Tegelikkuses on aga kunsttoitu vaja enamasti lühiajaliselt ning sedagi vaid väheste olukordade korral.

Enamasti piisabki väikelapsele vaid emapiimast. Selleks, et lapsele piima piisavalt oleks, saab naine ise palju ära teha. Siin saavad noortele emadele abiks olla imetamise kabineti ämmaemandad. Imetamiskabinetis nõustame naisi ka lisatoidu andmise osas – kas, kui palju ja millal seda üldse vaja on. Samuti tutvustame erinevaid imetamisasendeid, sest võimalusi imetamiseks on palju: last saab toita istudes klassikalises- või kaenlaaluses asendis, aga ka lamades või poollamades. Sobiva asendi saab ema valida vastavalt enda mugavustundele ning selle järgi, mis lapsele meeldib ja kuidas koostöö paremini sujub. Oluline on, et ema ja beebi tunneksid end mõlemad turvaliselt ja mugavalt.

Tänapäevased soovitused on toita oma last rinnapiimaga võimalikult kaua. Kõik noored emad justkui teavad seda, ent ühiskonna surve teisiti käituda on tugevam, kui tõenduspõhised soovitused. Seetõttu ei ole oluline harida mitte ainult imetavaid emasid, vaid laiemalt kogu meie ühiskonda. Värsked vanemad vajavad palju toetust rinnaga toitmisel. Ei tohi unustada, et rinnaga toitmine on normaalne elu osa.

Kokkuvõtteks mõned nõuanded, mida jälgida oma vastsündinut toites:

1) Tagada 8 toidukorda ööpäevas, seega tuleb last toita 2-3 tunni järelt ja seda alates 2. elupäevast. Kui laps küsib tihemini rinnale, siis tuleb igal juhul lapsele seda võimaldada. Lapsele tuleb pakkuda rinda nii tihti, kui ta selleks soovi avaldab.

2) Igal toitmisel lapsele pakkuda mõlemat rinda (hiljem hakkab laps ühel toidukorral ühest rinnast sööma).

3) Rinnal tuleb jälgida, et laps aktiivselt imeks. Kui ta seda ei tee, siis tuleb last masseerida ja pidevalt ergutada.

Rinnal viibimine võiks kokku kesta 30-40 minutit (15-20 minutit üks rind ja sama kaua ka teist rinda pakkuda). Sellel ajal peaks laps aktiivselt rinda imema.

Kui kodus tekib probleeme või küsimusi, oled oodatud meie ämmaemandate juurde tasuta imetamisnõustamisele. Täpsemat infot leiad Keskhaigla Sünnitusmaja kodulehelt.