«Naistejutud». Mida teha, kui seksiisu ära kaob?

Podcast, millele Daki saates viitab, on «This Is Why You're Single» see episood. Netflixi stand up lindistus «Iliza: Elder Millennial» on šõu, millele Daki saates (vale nime kasutades, vabandust!) viitab. Sõbranna aastahoroskoopi saab lugeda siit. Kui palju sinul täide on läinud? Lisaks teeb Kristinka inimkatset ning muudab oma Instagrami avalikuks. Vaata siit!