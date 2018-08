Numbrid ei valeta: just see sugupool petab rohkem

Muidugi ei ole tegelikult asi kaugeltki nii lihtne. YourTango vaatas Institute of Family Studies korraldatud uuringut ja annab teada, et sellest selgus nii mõndagi huvitavat.

Kõigepealt said teadlased teada, et 20 protsenti meestest ja 13 protsenti naistest on abielus olles seksinud kellegagi, kes polnud nende abikaasa.