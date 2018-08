Ekspert soovitab: viis lahendust naiste delikaatsele suvemurele

Uurisime Apotheka farmatseudilt Kerli Valgelt, mida saab sellisel juhul ette võtta. Reite sisekülgede üksteise vastu hõõrumine pole üksnes ülekaaluliste naiste probleemiks – ka paljud maratonijooksjaid teavad, millist põrguvalu võivad põhjustada teineteise vastu hõõrduvad reied, märja jooksusärgi äärega katki hõõrdunud nahk või lõhkised rinnanibud. Väga palju sõltubki just kehatüübist, puusaümbermõõdust ning sellest, kui õrn on nahk selles piirkonnas.

Kuigi spetsiaalselt reite sisekülgede hõõrumise vastaseid tooteid Eestis eriti pole, leiab apteegist erinevate toodete näol probleemile siiski leevendust. Üheks lahenduseks on kindlasti korrigeerivad püksid, sukkpüksid või retuusid, mis ei lase jalgadel üksteise vastu hõõruda. Väga palava ilmaga pole need aga ilmselt kõige mugavamad valikud.

Proovida võib ka kvaliteetse higistamist vähendava deodorandi määrimist reite sisekülgedele. Abi võib olla näiteks Lavilin deodorantkreemist, antiperspirantidest on kiidetud Maxim antiperspirant roll-on’i ja Dermix Absolute Dry antipersiprant Dab-On’i.

Iga rulluisutaja või matkaja põhivarustusse kuulub Compeed ville ennetav pulk, millega määritakse sisse kõik kohad, kus on villi tekkimise oht. Kuna tegemist on loodusliku koostisega mittemääriva libestiga, sobib see hästi ka teistele kehaosadele, kus soovitakse hõõrumist vältida. Juba tekkinud villi korral tuleb kasutada spetsiaalseid villiplaastreid, ville ennetav pulk sobib ainult ennetuseks.