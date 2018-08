Justin Petrone: Pikk kuum suvi

Juba nädalaid on meid igast küljest rünnanud palavus ja kuumavine. Temperatuur tõuseb nii mõnelgi pärastlõunal kolmekümne kraadini ning maapind kõrbeb lakkamatu päikese all, ihaldades äikesetormi, mida ei tule või mis kihutab liiga kiiresti üle. Ja pole võimalustki, et mõni sellest tuntud-teada külmamaalt pärit inimene kurdaks pikale veninud kuumalaine üle, isegi kui haiglate EMO-saalid täituvad kanderaamidega, millel lebavad higist nõrguvad vanaprouad, kes suruvad meelekohtadele kiiresti sulavaid jääkuubikuid.