Minu neli aastakümmet Madonnaga

Materiaalsete huvidega tüdruk, nagu ta end kunagises hitis kirjeldas, saab 16. augustil 60-aastaseks! Kui otsida praegusaja maailma tuntuimat, oma elus üha uusi ja uusi kannapöördeid teinud ning peatükke avanud kameelioni, siis popstaar Madonnaga on raske konkureerida. Tema uusi tulemisi oleme näinud juba neli aastakümmet. Ta on laulja, filminäitleja, elustiiliguru, erootiline peibutaja, naisettevõtja, lastekirjanik ja see loetelu ei ole kaugeltki lõpetatud. Ühes viimases intervjuus märgib ta, et ei oleks uskunud, et kõigi elupöörete järel saab temast lõpuks kuue lapse üksikema (üksikvanem, nagu tema pärast ema surma oli Madonna isa), ent just seda rolli ta praegu naudib. Ning erinevalt mitmest oma generatsiooni megatähest (Michael Jackson, George Michael, Freddy Mercury) on ta elus!