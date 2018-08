Ilona Tootsi pereseiklused: alustame koos uut elu! Aga... kuidas ja millal?

Pinda kobamas

Enne Ateena olümpiat tundsid soomlased huvi Aleksei kui koondisetreeneri vastu, ent mu teinepool jättis selle mõtte kohe kõrvale, sest tal oli Eestis tugev ja südamelähedane grupp judokaid, kelle seast üks sportlane hiljem ka olümpiale jõudis – ning ta ei kavatsenud oma «poisse» maha jätta. Olümpia-järgselt aga grupp tasapisi lagunes ja see oli veel üks «vabanemine».

Aleksei oma Eesti «poistega» FOTO: Erakogu

Kui varem oli mõte välismaale kolimisest vaid mõttepojuke, siis enne Rio de Janeiro OMi hakkasime juba eesmärgistatult kompama pinda ja otsima erialast töökohta judokoondise juures väljaspool Eestit. Ühest küljest köitis Alekseid mõte asuda tööle riigis, kus tal endal tuleks kõik üles ehitada, alustada nullist. Welcome to Nigeria! Teisalt, nagu talle omane, ei tahtnud ta päris ettevalmistuseta seda teha. Ta soovis õppida veel kelleltki kogenumalt ja panna peas ning paberil kokku need mõtted, mis seal aastaid idanesid. Sündmuste ahel viis Aleksei kokku eesti noormehega, kes Šveitsis elas-treenis ning tema kaudu ka Šveitsi koondisega. Samal ajal lendlesid õhus poolrabedad, ent innustavad pakkumised Skandinaaviamaadest. Ent kui Aleksei kutsuti kaheks nädalaks «testimisele» Šveitsi, olid tema ja kohalik meeskond ära tehtud.

Nagu ikka elus on, kui silmad hästi lahti hoida ja sirgelt otse minna, vajasid nad just sellise kogemuse ja nägemusega meest: judos võib muuhulgas eristada Jaapani koolkonda, endist Nõukogude kooli, aga ka klassikalist Euroopa koolkonda. Aleksei kujutas endast vana head Nõukogude judoõpetust koos kaasaegse euroopalikkusega. Nüüd, kui võimalus edasine hüpe teha tundus käeulatuses olevat, tahtsime me juba väga minna ja hoidsime hinge kinni, et asjad ka jutust kaugemale jõuaks. Lepasel reel istudes oleks me tagasilöögi korral kindlasti edasi proovinud, ent sel hetkel oli võimalus jääda Eestisse minu jaoks lämmatav. Mida edasi, seda rohkem nägin ma, et Aleksei ei kahtle minekus, vaid tahab, vajab ja suisa nõuab seda võimalust. Ja siis see tuligi – Šveitsi koondis palkab ta koondise teiseks treeneriks vähemalt kuni 2024. aasta OM-ini!

Kas kõik on pardal?

Ainukeseks, kes meie ideele riiki vahetada jalgu trampides kohe algusest peale vastu oli, osutus tütar Malena. Ta nuttis, ahastas, korraldas draamaoopereid, siis rõõmustas, uudistas, jutustas sõpradele... ja nii pikka-pikka aega, ikka üles ja alla emotsioonide-mägedel. Muidugi me saime sellest aru: tal on sõbrad, huvid, kiindumused ja vajadused, mida meie tema sõnade järgi talt kalgilt röövida tahtsime. Aga me pakkusime asemele ka midagi vähemalt sama väärtuslikku.