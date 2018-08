Sõbranna.ee nädalahoroskoop 4.–10. august 2018

Jäär

21. märts – 19. aprill

Töised ettevõtmised ei taha kuigi hästi sujuda. Oled suuresti puhkuselainel ka juhul, kui pead mingeid kohustusi täitma; proovid võimalikult kerge vaevaga kõigega hakkama saada. Hing ihkab pidu ja pillerkaaritamist, tantsimine ja flirtimine pakuvad lõbu. Uued tutvused tekivad lõbutsemise hoos kergesti.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Pead valvel olema, olukord on muutlik ja rahutu. Eelkõige töises vallas võivad sind tabada ootamatused, mis nõuavad kiiret reageerimist ja käigu pealt otsuste tegemist. Proovi vältida lihtsalt ärritusest tulenevaid sõnelusi. Tülide tekkimiseks on pinnas soodne, aga tarkuse abil suudad neid vältida.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Oled eriti suhtlushimuline ja jutukas. Naudid, kui teised sind imetlevad või imestunud pilgul ja suu ammuli kuulavad. Fantaasia on elav, sulle meeldib vinti juurde keerata, oma lugusid väikeste valedega värvikamaks muuta. Seevastu kuulaja rollis sa end kõige paremini ei tunne, tahad ikka ise esineda.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

On hea nädal suhete arendamiseks. Vastassoost inimeste tähelepanu võitmine ning ühisele jutulainele saamine lähevad libedalt ja loomulikult. Rahaasjus peaksid end hoolikusele manitsema. Raha voolab liiga kergesti su sõrmede vahelt, ka kipud kellelegi mulje avaldamiseks tarbetult kalleid kingitusi tegema.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Päikese ja Jupiteri kvadraat lisab sulle kuraasikat enesekindlust. Alustad uusi asju pikemalt mõtlemata, sest sul on tunne, et kõik läheb nagunii hästi. Paraku võib siiski ilmneda, et oled oma teadmisi, jõudu või ajalist ressurssi üle hinnanud. Suure hooga alustatu võib kergesti ka pooleli jääda.

Neitsi

23. august – 22. september

Ilmselt on sul omajagu kohustusi, aga täidad neid rõõmuga. Oled praegu suhtlusaldis ja abivalmis, saavutad inimestega kiiresti ja kergelt kontakti. Kuna oled ise vastutulelik, aidatakse vajadusel ka sind. Kui vajad head nõuannet, siis tasub eeskätt pöörduda vastassoost tegelaste poole abi saamiseks.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Õnne ja ilu planeet Veenus hakkab sinu märki jõudma, tuues eriliselt esile sinu isikliku sarmi ning vajaduse mugavuse ja õdususe järele. Pöörad tublisti tähelepanu heale väljanägemisele, küllap tõmbab sind veel rohkem inimeste sekka, meeldivasse ja kultuursesse seltskonda. Suhted vastassooga edenevad suurepäraselt.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Juhindud põhimõttest, et julge pealehakkamine on pool võitu. Põhjalikke plaane sa teha ei malda, lendad peale optimistliku õhinaga. Paraku võib see tähendada, et hindad tegelikku olukorda valesti ega anna endale oma tegelikust suutlikkusest aru. Mõne asja jaoks võib sul teadmistest ja kogemustest puudu jääda.

Ambur

22. november – 21. detsember

Mõte, et parem on seal, kus meid ei ole, on olemuselt täiesti vildakas. Loobu unistamast kaugetest maadest ja kättesaamatutest asjadest, vaata enda ümber avatud silmadega ringi. Siinsamas su lähedal võib olla keegi, kellega koos saaksid olla väga õnnelik, ent äkki ei julge ta niisama lihtsalt sinusugusele ülbele sellile läheneda?

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sul tuleb toetuda iseenese tarkusele. Sõbrad, tuttavad, mõttekaaslased annavad küll nõu, tehes seda ehk isegi pealetükkivalt, aga nende lahendused ei pruugi sinule sobida. Inimesed on ju nii erinevad! Äriasjade ajamiseks, eriti aga kasutatud asjade müümiseks on aeg soodus. Isiklik sarm aitab sind rahaasjus.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Õhus on romantikat, aga pilk on pigem minevikku suunatud. Praegune Veenuse ja Marsi trigoon võib taas ellu äratada õrnad tunded kellegi vastu, kes on su elus kunagi tähtsat rolli mänginud. Naudi kõike positiivset, mida sumedad augustiõhtud sulle võimaldavad, ent ära tee otsustavalt tulevikuplaane.

Kalad

19. veebruar – 20. märts