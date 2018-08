Kolm sodiaagimärki, kel tuleb kõige vingem augustikuu

Lõvi – pidev sünnipäevameeleolu

Palju õnne, Lõvi! Tunnista üles, see on sinu lemmikaeg aastas ja tõenäoliselt oled juba peolainel. Sinu ümber on küll alati pidu, kuid sünnipäeva tähistamises on midagi erilist. Sinu sarmikus ja nakkav naer tuletab teistele meelde, et nad jääksid iseendaks ja ei kaotaks kontakti oma sisemise lapsega.

Augustis tuleb ette väga palju üllatusi. Kui sa oled siiani palju vaeva näinud, siis läheb kõik ladusalt. Vaev tähendab oma autentse sisemise minaga leppimist ja üleliigsest jamast loobumist. Möödunud jaanuari paiku oli sinu jaoks väga raske aeg, kui pidid loobuma suurest koormast ja takistustest läbi murdma, et su vaim saaks kasvada. Kõige olulisem päev sel kuus on sinu jaoks 11. august, sest sul on võimalus täiesti puhtalt lehelt uuesti alustada. Sa oled sündinud selleks, et elada oma parimat elu.

Neitsi – sa oskad end hinnata

Hakkad end tasapisi jälle iseendana tundma. Kui sa vaid teaks, kuidas sa teistele mõjud! Samal ajal kui sina oled stressid, töötad üle ja üritad kõike perfektselt teha, on sind ümbritsevad inimesed lihtsalt vaimustuses sellest, kui palju sa oled saavutanud. Sinu käes tundub ka kõige raskem ülesanne tühine. Alati ei olegi kõige olulisem tulemus, vaid see, kui palju tööd on eesmärgi saavutamiseks ära tehtud.

August tuleb sinu jaoks väga mõnus. Sul on nii armastust, ilu kui raha. Veenus mõjutab nii su väärtuseid, sissetulekut kui enesehinnangut, mis tõttu võib sul olla palju vedamisi. Raha ei ole kõll elus kõige tähtsam, kuid enda väärtuse teadmine on siiski väga oluline. Väga oluline päev saab sel kuul olema sinu jaoks 19. august. Sel päeval saab kõik selgeks.

Kaalud – sinu kord on särada

Kaalud, kuidas sa nii kaunis saad olla? Sinu energia on väga kaasahaarav ja lummav. Sa oskad nii hästi riideid valida, et näed iga päev välja nagu stilist. Tunned end suhetes suurepäraselt ja peegeldad alateadlikult oma ümbrust. Seetõttu oled ka suurepärane vestluskaaslane. Kas jagaksid ehk oma võlu ka teiste inimestega?