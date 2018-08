6 märki, et oled suhtes oma parima sõbraga

Sa ei muretse pidevalt täiuslikkuse pärast

Suhte algusfaasis on tavaline, et pingutatakse rohkem ja tahetakse partnerile endast võimalikult head mulje jätta. Võib-olla hoolitsed alati selle eest, et kulmud oleksid värvitud või et pesu sobiks omavahel kokku. Kui kaaslasest saab aga parim sõber, ei tekita kinnisidee täiuslikkusest enam nii palju stressi. See on samamoodi nagu sõbrannadega aega veetes. Sa tead, et nad armastavad Sind hoolimata sellest, kas viitsisid end hommikul meikida või mitte. Kui näitad kaaslasele muretult oma hommikust padjanägu, võid olla kindel, et teie vahel on ka tugev sõprus.

Ta on esimene inimene, kellele helistad

Ükskõik, kas elu toob teele head või halba, on ta esimene inimene, kellega tahad seda jagada. Muidugi meeldib meile rääkida õnnelikest hetkedest, aga kui tahad jagada ka negatiivseid momente päevast, on see märk sõprusest. See näitab, et tunned end kaaslasega piisavalt mugavalt, et lasta tal näha ka pettumust, kurbust või frustratsiooni. Sisimas oled ka kindel, et temast paremat lohutajat ei ole.

Sa võid end välja elada

Kui kaaslane on ühtlasi ka sõber, võid endast välja lasta kõik, mis muret teeb või südamel on. Ta kuulab ja proovib kaasa mõelda, sest näeb, kui oluline see Sinu jaoks on.



Sa hoolid tema arvamusest

Pole oluline, kas valid elutuppa uusi kardinaid või mõtled, kuidas õele öelda, et tema käitumine ei olnud sobilik. Ükskõik, millega on tegemist, pöördud nõu saamiseks alati oma partneri poole. See näitab, et teie vahel on tugev sõprus ja hindad tema arvamust iga teema juures. See on märk ka heast tiimitööst (jah, kardinate värv on samuti oluline tiimi otsus).

Te mõtlete sarnaselt

Teineteise lausete lõpetamine on tõestus, et olete samal lainel. Vahel ei pea midagi isegi ütlema ega küsima, kuid mõistad oma partnerit sellegipoolest. Teie vahel oleks justkui nähtamatu traat, mis teid ühendab.

Ta saab aru, kui kõik ei ole korras