Hapukurgihooaeg jäätisemaailmas

Toidutrendid tulevad ja lähevad, aga hapukurgimaitselisele jäätisele ennustatakse pikka tulevikku, kirjutab Elite Daily. Veider jäätisemaitse pärineb New Yorgist Lucky Pickle Dumpling Co. restoranist ja uue jäätisesordi eesmärgiks on teha kummardus lapsepõlvest tuttavatele maitsetele. «Meie restorani retseptides on hapukurk väga olulisel kohal ja oleme selle poolest tuntud, nii et hapukurgimaitseline jäätis tundus loogiline samm,» sõnas restorani kokk Glenroy Brown.