30 lihtsat moodust enesetunde parandamiseks

Päevad ei ole vennad ja kui enamjaolt on kõik hästi, siis mõnikord asjad lihtsalt ei toimi. Tead seda tunnet, et kõik läheb valesti? Kui kätte on jõudnud üks sellistest päevadest, ja tahaksid sisimas kisendada, siis The Everygirl on välja toonud 30 lihtsat moodust, kuidas enesetunnet parandada.