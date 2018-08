Viis kehakeelenippi meestele, kuidas naistes huvi äratada

Arvesta ärevusega, kui naisele lähened. See on täiesti loomulik, kui pelgad tõrjumist ja võid seetõttu tunda, et mugavam on eemal seista ning keha kaitses hoida. Seetõttu võid endalegi märkamatult käed rinnale risti panna. Kui tunned pinget, siis ole oma kehahoiaku suhtes veelgi tähelepanelikum. Püüa lõõgastuda ja olla positiivne.