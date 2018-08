Toitumisnõustaja seitse põhjust, miks palaval ajal kanaliha süüa

«Aastaid on inimesed tarbinud rohkem loomaliha ning vähem kanaliha, kuid nüüd on see muutumas ja tore on tõdeda, et inimesed mõistavad ühe rohkem kanaliha eeliseid,» märkis toitumisnõustaja Teele Teder. «Suure kuumaga tulevad need eelised aga veelgi rohkem välja, kuigi muidugi alati peab meeles pidama, et kuuma puhul on oluline värsked toorained ikka külmas hoida, et need liiga kiirelt halvaks ei läheks.»