Vaata järele! Maailma esimene digitaalne supermodell

Maailma esimene digitaalne supermodell Shudu, on visuaalkunstniku Cameron-James Wilsoni poolt loodud karakter, kellel on Instagramis juba üle 130 000 jälgija. Tegemist on päris suure numbriga arvestades fakti, et kontol on kõigest 27 pilti ja tegemist ei ole päris inimesega.