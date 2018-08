Hoiatus: kondoomid ei ole korduvkasutuseks

Kondoome õigesti kasutades on need väga efektiivsed rasedus- ja suguhaiguste kaitsevahendid, kirjutas The Independent. Kuus aastat tagasi avaldatud Ameerika Ühendriikide uuringus tuli välja, et mitmed inimesed kasutavad üht ja sama kondoomi vähemalt kaks korda.