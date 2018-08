Võimas naine! Beyonce teeb Vogue'i septembrinumbriga ajalugu

Ameerika Vogue'i peatoimetaja Anna Wintour on tuntud oma kontrolliva loomu poolest, valides tavaliselt oma soovi järgi välja ka moepiibli kaanefotol olevate modellide riided. Seekord on Beyonce'le usaldatud tavapärasest suurem võim kogu ajakirja septembrinumbri kokku panekul, lastes staaril endal otsustada, millised fotod temast ajakirja lähevad. Allikad vahendavad, et ka kaaneloo peakirjad on Beyonce'i enda poolt kirjutatud.